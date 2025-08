Al Nassr, occhi puntati su Bruno Fernandes: CR7 spinge per portarlo in Arabia

02/08/2025 | 13:15:58

Cristiano Ronaldo continua a esercitare una forte influenza sull’Al-Nassr, club saudita con cui ha appena rinnovato il contratto a 40 anni, percependo uno stipendio stellare stimato in oltre 6 euro al secondo, pari a circa 200 milioni di euro all’anno. Secondo quanto riportato da A Bola, CR7 avrebbe avuto un ruolo determinante nella nomina di Jorge Jesus come nuovo allenatore, rimpiazzando Stefano Pioli, oltre a raccomandare l’arrivo di João Félix, protagonista di un trasferimento biennale e accolto personalmente dal campione portoghese che avrebbe inviato il proprio jet per farlo arrivare nel Golfo. La stretta cerchia di Ronaldo comprende anche José Semedo, nominato nuovo direttore generale del club. Ora l’attenzione si sposta su Bruno Fernandes, altro grande amico di Ronaldo e centrocampista portoghese del Manchester United. Dopo aver rifiutato un’offerta dall’Al-Hilal all’inizio della finestra di mercato, Fernandes potrebbe essere nuovamente corteggiato dall’Al-Nassr con una proposta economica ancora più vantaggiosa, come sottolinea A Bola (Al-Hilal aveva offerto 70 milioni di euro all’anno). Jorge Jesus, che ha già allenato Bruno ai tempi dello Sporting Lisbona, vorrebbe portarlo in Arabia Saudita come nuova stella della squadra.

Foto: Instagram United