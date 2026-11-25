Al-Nassr, CR7 si avvicina a quota 1000. Joao Felix incanta con una rovesciata da urlo

25/11/2026 | 10:35:25

Cristiano Ronaldo continua la sua corsa verso quota 1000 gol, ma questa volta a prendersi la scena è il suo connazionale Joao Felix. Serata speciale per l’Al-Nassr, che supera l’Al-Sadd per 2-1 nella quinta giornata della AFC Champions League Elite. CR7 raggiunge quota 987 reti in carriera, ma la copertina è tutta per l’ex attaccante di Atletico Madrid, Chelsea e Barcellona, autore di una rovesciata spettacolare che ha deciso la partita. La gara si sblocca al 13′ del primo tempo, quando il fuoriclasse portoghese si procura un calcio di rigore dopo un contatto in area con Mohamed Camara. Dal dischetto non sbaglia e firma il suo 987° gol da professionista, portandosi a sole 13 lunghezze dallo storico traguardo delle 1000 reti. Per lui si tratta anche del terzo incontro consecutivo a segno. L’Al-Sadd trova però il pareggio al 22′ con Mohammed Waad, bravo a battere il portiere avversario con una conclusione precisa. Il giocatore qatariota festeggia imitando proprio la celebre esultanza di CR7. La sua serata, tuttavia, si complica prima dell’intervallo: al 46′ viene espulso dopo aver sputato a Nawaf Boushal, lasciando la propria squadra in inferiorità numerica. Nella ripresa arriva il momento più bello della partita. Al 52′ Angelo recupera il pallone e lo indirizza verso Joao Felix, che si coordina alla perfezione e si inventa una rovesciata straordinaria dal limite dell’area. Una conclusione spettacolare, con il pallone che termina in rete e lascia senza possibilità di intervento il portiere dell’Al-Sadd. Un gesto tecnico che ricorda alcune delle prodezze più celebri del campione portoghese, compresa la sua iconica rovesciata contro la Juventus nel 2018. Il gol del portoghese vale il definitivo 2-1 e consegna tre punti importanti all’Al-Nassr. Una serata particolare per CR7, che aggiunge un’altra rete alla propria collezione e si avvicina sempre di più al traguardo dei 1000 gol. Ma stavolta il protagonista assoluto è Joao Felix, capace di realizzare una prodezza da applausi proprio sotto gli occhi del suo connazionale.

foto: x Al Nassr