Al-Nassr, accolto il ricorso: giocherà la Champions Asiatica

28/05/2025 | 13:54:55

L’Al-Nassr, ormai ex club di Cristiano Ronaldo, si è qualificato per la prossima edizione della Champions League asiatica (AFC Champions League Elite) grazie a una vittoria ottenuta a tavolino, nonostante il campo abbia detto altro. La vicenda risale a una partita di campionato saudita disputata a marzo contro l’Al-Oroubah, che l’Al-Nassr aveva perso per 2-1 sul campo. La dirigenza del club di Riad ha presentato un reclamo formale, sostenendo che il portiere dell’Al-Oroubah, Rafi Al-Ruwaili, non fosse idoneo a giocare in quanto non registrato come professionista a tempo pieno.

Foto: Twitter Al Nassr