Al Napoli non bastano il 2-0 e il 3-2, la Roma rimonta e fa 3-3. Doppiette di McTominay e Balerdi. Espulso Allegri

24/10/2026 | 19:56:38

Il clou dell’ottavo turno di Serie A si svolge allo stadio Diego Armando Maradona. Il Napoli, rivitalizzato dal successo in Champions League contro il Bodo/Glimt, ha la necessità di fare punti in campionato per non perdere la scia del piazzamento europeo più importante. La Roma, dal canto suo, viene dal poker rifilato allo Slovan Bratislava e da un cammino quasi perfetto in Serie A. La prima frazione di gioco, dal ritmo forsennato e spumeggiante nelle continue occasioni, ha sorriso ai partenopei che hanno sbloccato il match con una perla di Frank Zambo Anguissa. Sugli sviluppi di un calcio di punizione laterale, il pallone, conteso nel cuore dell’area piccola, è carambolato dalle parti del camerunense che, senza pensarci due volte, si è coordinato in un fazzoletto e, con una rovesciata, non ha lasciato scampo all’immobile Gollini. Il Napoli sfiora in un’altra occasione il doppio vantaggio, grazie a un’accelerazione dirompente di Hojlund che, lasciato sul posto Mancini, serve Olivera e soltanto un miracolo di Gollini evita che la gara si metta in salita per i suoi. Sul ribaltamento di fronte, è la Roma, però, ad andare vicinissima al gol del pari. Da un calcio d’angolo, Cristante svetta più in alto di tutti e soltanto il palo gli dice di no. Nella ripresa è ancora il Napoli a rendersi più pericoloso e, da un cross di Politano, nasce il raddoppio. L’ex giocatore dell’Inter mette un traversone sul secondo palo dove c’è prontissimo McTominay che, di testa, la butta in porta nonostante la quasi parata dell’estremo difensore giallorosso. Poco dopo, Badiashile è costretto ad alzare bandiera bianca per un problema muscolare, al suo posto entra Beukema. Al 70esimo la possibile sliding doors della partita: Soulè sulla trequarti avversaria serve Malen e, dopo aver chiuso l’uno due, avanza al limite dell’area e, complice una marcatura leggera di Beukema, scaglia un mancino che si insacca a fil di palo. Passano quattro minuti e l’atteggiamento troppo difensivo scelto da Allegri premia i giallorossi che trovano il pari. Su un mischione in are di rigore, la palla finisce sui piedi di Balerdi che scaglia un missile sotto la traversa. Nel momento più difficile per gli azzurri, però, sale in cattedra McTominay che, con un destro a filo d’erba, segna il 3-2, complice un imperfetto Gollini. La follia della partita non finisce perché, subito dopo, Balerdi trova di testa la doppietta personale e fa 3-3. Nel finale espulso Allegri.

Foto: Instagram Napoli