Al Napoli bastano 7′: Hojlund trafigge la Juventus nel primo tempo

07/12/2025 | 21:32:24

Il Napoli parte forte e con grande aggressività, pressando alta la Juventus. Dopo sette minuti di pressione, i campani trovano il gol del vantaggio con Hojlund. Di Lorenzo avvia l’azione facendo correre Neres che salta in velocità Koopmeiners e mette in mezzo per il tocco in tapin ravvicinato in scivolata di prima intenzione di Hojlund su traversone di Di Lorenzo. Timida reazione dei bianconeri che provano a tirare fuori la testa, ma senza creare pericoli alla retroguardia di Conte.

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic Savic; Beukema, Buongiorno; Rrahmani; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera; Neres, Hojlund, Lang. All. Conte

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, Cabal; Conceiçao, McKennie; Yildiz. All. Spalletti

