Al Mubarak: “Presto sveleremo il nuovo mister del Manchester CIty”

04/06/2026 | 17:20:53

Continua a rimanere vacante la panchina del Manchester City, rimasta orfana di Guardiola dopo 10 anni di successi. Mentre sembrava tutto fatto per Maresca, l’ufficialità per l’italiano ancora non è arrivata. Sulle tempistiche dell’annuncio del nuovo coach dei Citizens è intervenuto il presidente, Al Mubarak: “Quello che posso dire per ora è che abbiamo condotto un processo estremamente ponderato e strutturato. La squadra dirigente è convinta e lo sono anch’io, nomineremo l’allenatore giusto per questo club. Chiedo solo un po’ di pazienza. L’annuncio sarà fatto molto presto, e sarete pienamente rassicurati nel vedere che abbiamo scelto il miglior manager possibile per il Manchester City”.

Foto: Sito Manchester City