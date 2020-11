al-Mubarak: “Il rinnovo di Guardiola è il passo naturale di un viaggio che stiamo facendo insieme”

Il presidente del Manchester City, Khaldoon al-Mubarak, ha commentato così il rinnovo di Guardiola fino al 2023:

“È una testimonianza delle qualità dell’uomo. La passione e l’approccio intelligente di Pep sono ora intrecciati nel tessuto del nostro calcio e nella cultura del nostro club. Questo impatto è stato fondamentale per i successi ottenuti in questi anni ed è per questo che sono lieto che condivida la nostra idea: c’è ancora molto da fare sia dentro che fuori dal campo. L’estensione del contratto di Pep è il passo natuale di un viaggio che sitiamo facendo insieme da corso di molti anni. È il prodotto della fiducia e del rispetto reciproci tra lui e l’intero club, una conferma della struttura e della filosofia calcistica che abbiamo costruito in più di un decennio e a cui lui ha contribuito così tanto. Sono sicuro che tutti i tifosi del City condividano la mia gioia per questo nuovo accordo”.

Foto: Daily Star