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Al Mubarak: “Il nostro obiettivo è riportare il Palermo in Serie A, nella sua dimensione naturale”

06/06/2026 | 20:00:04

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Khaldoon Al Mubarak, nel corso della tradizionale intervista di fine stagione ai canali ufficiali del Manchester City, ha dedicato un passaggio anche al Palermo: “Il nostro obiettivo è riportare il Palermo in Serie A. Faremo tutto il possibile per sostenere il club e aiutarlo a raggiungere il traguardo che merita. Palermo deve stare tra le squadre della Serie A. Questa è la sua dimensione naturale” le parole sui siciliani che ripartiranno da Filippo Inzaghi in panchina anche dopo la mancata promozione.
foto x city