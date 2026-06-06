Al Mubarak: “Il nostro obiettivo è riportare il Palermo in Serie A, nella sua dimensione naturale”

06/06/2026 | 20:00:04

Khaldoon Al Mubarak, nel corso della tradizionale intervista di fine stagione ai canali ufficiali del Manchester City, ha dedicato un passaggio anche al Palermo: “Il nostro obiettivo è riportare il Palermo in Serie A. Faremo tutto il possibile per sostenere il club e aiutarlo a raggiungere il traguardo che merita. Palermo deve stare tra le squadre della Serie A. Questa è la sua dimensione naturale” le parole sui siciliani che ripartiranno da Filippo Inzaghi in panchina anche dopo la mancata promozione.

foto x city