Al Mondiale arriva anche Lumumba Vea, l’uomo-statua tifoso del Congo. E’ diventato celebre durante la Coppa d’Africa

24/06/2026 | 15:53:37

Ora il Mondiale 2026 è davvero al completo. Tra i personaggi più iconici del calcio internazionale c’è ormai anche lui: Michel Nkuka Mboladinga, conosciuto da tutti come “Lumumba Vea”, il tifoso della Repubblica Democratica del Congo che resta immobile per tutta la partita, trasformandosi in una vera e propria statua vivente. La sua fama è esplosa durante la scorsa Coppa d’Africa, giocata tra fine dicembre 2025 e gennaio 2026, quando le telecamere lo hanno inquadrato ripetutamente sugli spalti: vestito con un elegante completo dai colori della bandiera congolese, un paio di occhiali vintage e il braccio destro rivolto verso il cielo, senza muoversi nemmeno per un istante.

Il gesto non è casuale. Mboladinga rende omaggio a Patrice Lumumba, figura simbolo dell’indipendenza congolese e ancora oggi considerato un eroe nazionale. La posa riproduce infatti quella della celebre statua di Lumumba a Kinshasa: braccio alzato e sguardo fisso in avanti. Secondo il tifoso, il suo è un messaggio di dignità, libertà, orgoglio nazionale e sostegno spirituale alla squadra. E questo tifoso lo imita rimanendo immobile per 90 minuti, tutta la gara.

Non si tratta di una trovata recente. Mboladinga adotta questa postura dal 2013 e durante le partite dei Leopardi del Congo rimane in piedi per tutti i 90 minuti, spesso sopra un piccolo piedistallo decorato con la bandiera nazionale.

La sua dedizione è tale che racconta di allenarsi per riuscire a restare immobile così a lungo. Molti tifosi congolesi lo considerano una sorta di portafortuna e una presenza simbolica per la nazionale.

Dopo essere diventato il volto della Coppa d’Africa, Lumumba Vea è approdato anche al Mondiale 2026. La sua presenza era talmente attesa che la federazione congolese ha sostenuto il viaggio per permettergli di raggiungere la squadra. Arrivato in Messico dopo alcune difficoltà legate alle restrizioni sanitarie, ha ripreso il suo posto sugli spalti attirando immediatamente l’attenzione di fotografi e televisioni. Aveva saltato la storica gara con il Portogallo, finita 1-1, ma era sugli spalti nella notte italiana, per la sfida alla Colombia, persa dal Congo 1-0. Ma ci sarà nell’ultima gara del girone, contro Uzbekistan, per coltivare un sogno, perché con 4 punti, il Congo può sognare di qualificarsi tra le migliori terze.

Oggi Michel Nkuka Mboladinga è molto più di un sostenitore. È diventato un simbolo dell’identità calcistica congolese, al punto che spesso le telecamere lo cercano quasi quanto i giocatori in campo. La sua immagine, immobile tra migliaia di tifosi che cantano e saltano, è ormai una delle cartoline più riconoscibili del calcio africano.

Foto: screen Fifa