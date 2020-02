Al Milan basta Rebic, Toro ko 1-0. Pioli vede l’Europa

Il Milan cancella il derby e torna a vincere battendo il Toro per 1-0. A decidere la gara, molto equilibrata e combattuta, è stato un gol di Rebic su assist di Castillejo al 25′ del primo tempo. Ora Pioli vede l’Europa e sale al sesto posto a quota 35, in compagnia di Hellas Verona e Parma. I granata di Longo, nonostante la buona prova, restano fermi con 27 punti e ora rischiano seriamente di essere risucchiati nella lotta per non retrocedere.

Sabato 15 febbraio

15:00 Lecce-Spal 2-1 (Mancosu, Majer – Petagna)

18:00 Bologna-Genoa 0-3 (Soumaoro, Sanabria, Criscito)

20:45 Atalanta-Roma 2-1 (Palomino, Pasalic – Dzeko)

Domenica 16 febbraio

12:30 Udinese-Verona 0-0

15:00 Juventus-Brescia 2-0 (Dybala, Cuadrado)

15:00 Sampdoria-Fiorentina 1-5 (Gabbiadini – aut. Thorsby, Vlahovic 2, Chiesa 2)

15:00 Sassuolo-Parma 0-1 (Gervinho)

18:00 Cagliari-Napoli 0-1 (Mertens)

20:45 Lazio-Inter 2-1 (Immobile, Milinkovic-Savic – Young)

Lunedì 17 febbraio

20:45 Milan-Torino 1-0 (Rebic)

CLASSIFICA: Juve 57; Lazio 56; Inter 54; Atalanta 45; Roma 39; Verona, Parma, Milan 35; Napoli, Bologna 33; Cagliari 32; Sassuolo 29; Fiorentina 28; Torino 27; Udinese 26; Lecce 25; Sampdoria 23; Genoa 22; Brescia 16; Spal 15.

