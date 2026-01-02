Al Milan basta Leao: Cagliari piegato e rossoneri in vetta (in attesa dell’Inter)

02/01/2026 | 22:41:23

Al Milan basta Leao per vincere 1-0 a Cagliari e prendersi momentaneamente il primo posto in solitaria. Decisivo un gol del portoghese nella ripresa. Il primo tempo si chiude 0-0 tra Cagliari e Milan. Partenza forte del Cagliari, tiro cross di Palestra sul quale Esposito non può arrivare. Dopo la conclusione di Prati il Cagliari ha già creato due palle gol in 120 secondi. Primo squillo offensivo del Milan dopo 4′, con la conclusione di Leao dentro l’area di rigore murata da un difensore del Cagliari. Al 31′ una bella combinazione dei sardi si chiude con il colpo di testa di Adopo, controllato da Maignan. Nella ripresa il Milan parte forte e all’attacco, trovando subito il gol del vantaggio con Leao. Dopo un avvio di ripresa forte la formazione di Massimiliano Allegri l’ha sbloccata con Leao. Bravo il portoghese a trafiggere Caprile con una sassata di sinistro al 50′. Nel finale arriva la reazione del Cagliari, ma il Milan regge e difende il vantaggio che vale la vetta in attesa dell’Inter.

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Luperto, Rodriguez, Obert (61′ Idrissi); Adopo, Mazzitelli (83′ Cavuoti); Palestra, Prati (61′ Borrelli), Esposito (66′ Gaetano); Kiliçsoy (83′ Pavoletti). All. Pisacane.

MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, De Winter, Bartesaghi; Saelemaekers, Fofana (69′ Ricci), Modric, Rabiot, Estupinan (79′ Gabbia); Loftus-Cheek (79′ Pulisic); Leao (69′ Fullkrug). All. Allegri.

foto x milan