Al Khelaifi torna a parlare della Super Lega: “Non aveva a cuore gli interessi dei tifosi”

Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG, è tornato a parlare della Super Lega in un’intervista rilasciata ai microfoni di Agence France Presse. Ecco le sue dichiarazioni, riportate dalla versione online del Corriere dello Sport: “La Super Lega non difende il calcio. Non si può rompere con la tradizione secondo cui qualsiasi squadra può realizzare i propri sogni. Il calcio esiste da tanti anni, la Super Lega non aveva a cuore gli interessi dei tifosi. Tutte le squadre devono avere la possibilità di partecipare un giorno alla competizione più importante e tutte sotto l’ala protettrice dell’Uefa. La Champions League è un marchio molto forte che va preservato, ma tutti dobbiamo adattarci al mercato sia nelle competizioni internazionali che nazionali”.

Foto: Twitter PSG