Al-Khelaifi su Pochettino: “Totalmente coinvolto nel progetto. Con Leonardo parla quasi ogni giorno del mercato”

Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG, nel corso di un’intervista a L’Equipe, si è soffermato anche sul futuro dell’allenatore Pochettino. “A fine stagione ho fatto due incontri con Pochettino, due o tre ore ogni volta. Non mi ha mai detto che voleva andar via. Ha avuto sempre un atteggiamento propositivo, era totalmente coinvolto nei temi: la società, la struttura, l’organizzazione, ciò di cui ha bisogno per la prossima stagione… Con Leonardo parla quasi ogni giorno del mercato, dei giocatori, ecc. Tutte questi rumors su di lui mi sconvolge davvero. È con noi da gennaio, ha ancora due anni di contratto, è il nostro allenatore. Per lui come per Mbappé, la gente cerca di disturbarci. Ma siamo insieme. Nessuno ci dividerà in questo modo”.

FOTO: Sito Psg