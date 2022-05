Al-Khelaifi su Mbappè : “Il suo obiettivo era quello di restare e vincere con noi”

In occasione della conferenza stampa di Mbappè’ ha parlato anche il presidente del Psg Al-Khelaifi rilasciando queste dichiarazioni: “Ha un ruolo molto importante per i giovani e per la Francia. Il miglior giocatore del mondo resta qui, il suo sogno e il suo obiettivo sono stati sempre quello di restare e vincere con noi. La nostra storia insieme continua”

Riguardo la retromarcia della cessione dell’ex Monaco, il numero uno dei parigini ha replicato: “Mbappé non ha chiesto niente in particolare. È una buona notizia per il PSG, per il calcio francese e per la Francia. Forse non lo capite ora ma lo capirete più avanti. Il miglior giocatore del mondo giocherà ancora nel nostro campionato. La scorsa settimana pensavamo di averlo perso ma abbiamo creato un legame forte e speciale con lui. Non eravamo sicuri ma abbiamo sempre creduto in Kylian, nella sua famiglia. I soldi? In Spagna gli avrebbero dato di più”

Foto: Twitter Psg