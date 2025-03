Al Khelaifi: “Sono orgoglioso di tutti, specialmente di Gigio. Sapevo che ci avrebbe fatto vincere”

Il PSG è volato ai quarti di finale di Champions League dopo la lotteria dei rigori contro il Liverpool. E a prendersi la scena è stato Gianluigi Donnarumma che ha neutralizzato due tiri dagli undici metri. In zona mista, il presidente del club parigino, Nasser Al Khelaifi, ha così commentato la partita: “Durante i rigori pensavo che il mio cuore si sarebbe fermato. Sono orgoglioso di tutti. Specialmente di Gigio. È il suo momento, sapevo che ci avrebbe fatto vincere. Oggi la nostra stella è la squadra, questa cosa non cambierà. Non posso dire che vinceremo la Champions, ma una cosa è certa: stiamo costruendo una squadra per il futuro”.

Foto: Twitter Psg