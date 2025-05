Al Khelaifi: “Sono orgoglioso di questo PSG. E non è finita qui”

08/05/2025 | 15:45:30

Appuntamento con la storia: a Monaco, sabato 31 maggio, andrà in scena la finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter. Intervenuto ai microfoni CBS Golazo, il presidente del club parigino, Nasser Al Khelaifi, ha così parlato dopo la vittoria contro l’Arsenal: “Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto, dei tifosi, di tutto ciò che il club ha fatto. Dobbiamo ricordare la fase a gironi, non eravamo sicuri di qualificarci, ma abbiamo sempre creduto in questa squadra, in questo allenatore. È meraviglioso per tutti. Ho detto ai giocatori che ero orgoglioso di loro, di questa squadra, di questi giocatori. Abbiamo grandi giocatori, una grande squadra. Non è finita qui, bisogna dirlo, c’è ancora una partita molto importante da giocare”.

Twitter Psg