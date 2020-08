Al-Khelaifi saluta Thiago Silva: “Sei una leggenda, buona fortuna”

Al-Khelaifi, numero uno del Psg, ha salutato Thiago Silva sempre più vicino a lasciare il club parigino dopo otto stagioni all’ombra della Tour Eiffel. Queste le parole del presidente: “Ti auguro il meglio a te e famiglia per le tue sfide future. Farai sempre parte della famiglia e della storia del club. Un grosso grazie, capitano! Sarai per sempre uno dei più grandi giocatori della storia e il tuo status di leggenda qui al Paris Saint-Germain durerà per sempre”.

[…] Tu seras pour toujours un des plus grands joueurs de l'histoire, et ton statut de légende ici au @PSG_inside perdurera éternellement. […] — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 27, 2020

Foto: twitter Psg