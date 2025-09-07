Al-Khelaifi saluta Kimpembe: “Un esempio straordinario, farà sempre parte della nostra famiglia”

Il numero 1 del PSG, il presidente Nasser Al-Khelaifi ha voluto ringraziare e omaggiare la leggenda del club, Presnel Kimpembe. Le parole di Al-Khelaifi presenti sul sito dei parigini: “Presnel Kimpembe ha avuto una carriera incredibile con il Paris Saint-Germain. Fin dall’età di 8 anni, Presnel è cresciuto e si è sviluppato in ogni aspetto nel suo club del cuore – sempre come ambasciatore e modello di professionalità. È un esempio straordinario per i giovani giocatori della nostra Academy e farà sempre parte della famiglia del Paris Saint-Germain. Gli auguriamo il meglio per il futuro e per la sua prossima avventura”.

Foto: X PSG