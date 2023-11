Al-Khelaifi: “Rendo omaggio a Verratti per ciò che ha fatto per il PSG. Calcio saudita? Non è una minaccia”

Durante l’intervista a La Gazzetta dello Sport, Nasser al-Khelaïfi è stato interpellato anche su altri temi, su Verratti, Warren Zaïre-Emery e sul calcio saudita. Ecco le sue parole:

“Vorrei rendere omaggio a Verratti per il suo contributo al PSG negli ultimi 11 anni: è un giocatore fantastico, e l’Italia e la Nazionale devono essere orgogliosi di lui. Warren è speciale, è cresciuto con noi, sta facendo cose fenomenali ed è molto maturo per la sua età. Non si possono fare paragoni, è unico. Sta facendo la sua strada. È leale, appassionato e ha una buona famiglia, un buon entourage. Siamo fortunati ad avere giocatori così. I migliori giocatori vogliono venire da noi, ma noi formiamo i migliori giovani. Il nostro nuovo centro di allenamento è il cuore della prossima fase di sviluppo”.

Sul calcio saudita: “Come organizzazione dei club, che ha appena accolto un nuovo club italiano come il Palermo e vede Inter e Milan, insieme agli altri, come elementi fondamentali, lavoriamo strettamente con la UEFA per sviluppare il calcio nell’interesse di tutti, generando maggiori risorse per ogni club. Lega saudita o altre non sono una minaccia: siamo concentrati sui nostri standard. La UEFA ha le migliori competizioni, i migliori club e giocatori, la storia più ricca e la più ampia platea di tifosi al mondo. Sono gli ingredienti del successo”.

Foto: uspa24.com