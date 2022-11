Al-Khelaifi: “Qatar e Psg si evolveranno ancora di più. In molti vogliono acquisire quote del club”

Al-Khelaifi ha voluto parlare del Mondiale in Qatar, del Psg e di un eventuale disimpegno da parte del Qatar nei confronti del club parigino, squadra di cui è presidente: “Mi viene da ridere, non so se devo rispondere onestamente alla domanda, perché mi sembra uno scherzo. Questo è solo l’inizio per il Qatar e per il PSG. Stiamo per entrare in una seconda fase in cui assisteremo ad una crescita incredibile. I nostri giorni più emozionanti devono ancora arrivare sia per il PSG che per tutto il nostro gruppo. C’è un notevole interesse da parte degli investitori nel club ed è fantastico. Vogliono quote di minoranza e noi parliamo con loro molto apertamente. In queste conversazioni la valutazione del club supera i 4 miliardi di euro, non è un obiettivo, è la valutazione di mercato. È fantastico. Abbiamo creato un marchio e un’attività da zero e ora stiamo vedendo i risultati del nostro duro lavoro. non dimentichiamoci che questo è solo l’inizio: il nostro progetto è ambizioso e a lungo termine”.

Foto: Twitter Psg