Al-Khelaifi, Presidente PSG: “Dal 2024, 5 miliardi per ogni stagione della nuova Champions”

Con un lettera inviata al Times, Al-Khelaifi, Presidente del PSG, spiega come cambieranno gli aspetti economici delle squadre che parteciparanno alla nuova Champions League, nel triennio 2024-2027. Un’iniezione pazzesca per le casse delle società che, secondo il CEO parigino, porterà circa 5 miliardi ad ogni stagione da dividere per le partecipanti. Nuovi accordi commerciali riguardanti i diritti tv della competizione più bella d’Europa. Un accordo trovato grazie al lavoro congiunto tra Eca e Uefa che, secondo l’opinione di Al-Khelaifi, in maniera unita hanno ottenuto un risultato straordinario e che non avrebbero mai potuto ottenere se fossero andate divise. Una stoccata alla Superlega. In sintesi, cambierà lo scenario della Champions che passerà a 36 squadre che si sfideranno senza divisione in gruppi. Questo comporterà i famosi 15miliardi di ricavi per la divulgazione dell’intero torneo.

FOTO: Twitter PSG