Al Khelaifi (pres. PSG): “Se Dembelé non dovesse vincere il Pallone d’Oro ci sarebbe un serio problema”

05/07/2025 | 22:43:23

Il presidente del PSG, Nasser Al–Khelaifi, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro il Bayern Monaco nel Mondiale per Club.

Queste le sue parole anche in merito al Pallone d’Oro: “Se Ousmane Dembélé non dovesse vincere il Pallone d’oro, ci sarebbe un problema. Considerata la stagione che ha disputato, una stagione magnifica, non c’è dubbio che vincerà il premio. Ha fatto tutto quello che poteva. È fondamentale per il club, ma la cosa più importante è che tutti giochino per la squadra”.

Foto: sito PSG