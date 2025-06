Al Khelaifi: “Ora la superstar è la squadra, la Champions è il risultato del collettivo”

05/06/2025 | 22:30:03

Il presidente Nasser Al-Khelaifi è tornato a parlare dopo la vittoria della Champions League contro l’Inter: “Questi ultimi giorni resteranno impressi come una pietra miliare nella storia del Paris Saint-Germain. Volevo prendermi un momento per ringraziare personalmente ciascuno di voi. Il 31 maggio 2025, alle ore 21, per due ore, il mondo del calcio e dello sport ha rivolto lo sguardo verso la finale della UEFA Champions League”.

Poi ha proseguito: “La prestazione a cui avete assistito non è stata frutto di un momento, ma il risultato collettivo di un lavoro instancabile, dell’impegno, della passione e dell’unità di tutta la famiglia del Paris Saint-Germain, che riunisce i nostri giocatori, il nostro allenatore, il nostro consigliere sportivo, il nostro dipartimento sportivo e tutto il nostro personale. La superstar del Paris Saint-Germain è la squadra, in campo e fuori. Questo trofeo è stato sollevato da molte mani: quelle di oggi ma anche quelle di ieri, che hanno contribuito a costruire le nostre fondamenta negli anni passati. Questo successo appartiene anche a Parigi, alla Francia e al calcio francese”, ha ribadito Al Khelaifi.

Sul futuro: “Anche se dobbiamo celebrare questo momento e si tratta di un grande passo avanti, non è affatto il traguardo finale. Continueremo a crescere, con umiltà e ambizione. Lavorando insieme come un’unica squadra, andremo ancora più lontano e raggiungeremo i nostri obiettivi a lungo termine. Grazie ai nostri azionisti per la loro fiducia e visione, e grazie ancora a ciascuno di voi per il vostro contributo fino ad oggi. Tutti insieme. Tutti per Parigi. Qui è Parigi. Con i miei più sinceri ringraziamenti”.

Foto: Twitter Psg