Al-Khelaifi: “Neymar? Nessuno l’ha obbligato a firmare per il Psg”

Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain, è uscito allo scoperto in merito alla situazione di Neymar. Queste le sue parole a France Football: “Io voglio giocatori disposti a tutto per difendere l’onore della maglia e aderire al nostro progetto. Chi non vuole o non capisce, può vedersi con me e ne parliamo. Ora ci sono ovviamente dei contratti da rispettare, ma l’adesione totale al nostro progetto ha la priorità su tutto. Nessuno lo ha obbligato a firmare per noi. Nessun lo ha spinto. È venuto coscientemente per unirsi al nostro progetto”, ha chiuso Al-Khelaifi.

Foto: AS