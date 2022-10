Al Khelaifi: “Neymar, Messi e Mbappé in gol insieme? Ci dà fiducia per il futuro, il progetto continua”

Il presidente del PSG Nasser Al Khelaifi ha parlato dopo il successo per 7-2 dei francesi sul Maccabi Haifa: “Neymar, Messi e Mbappé autori di 5 gol? Loro devono farlo quando sono insieme. Loro sono una buona squadra, è stata una partita difficile come quella col Benfica ma abbiamo giocatori molto bravi. Loro tre hanno segnato, ma lo hanno fatto anche in modo molto bello. E’ importante per la squadra e questo ci dà fiducia per il futuro. Ci rende fieri una sfida così, il nostro progetto continua. Il PSG punta a Champions e Ligue 1? Giochiamo partita dopo partita fino alla fine, non pensiamo alla vittoria finale al momento. Pensiamo una gara alla volta”.

Foto: Twitter PSG