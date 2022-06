Al-Khelaifi: “Neymar? Chi non vuole combattere rimarrà in disparte”

Il presidente del PSG, Nasser Al Khelaïfi, ha parlato ai microfoni del quotidiano Le Parisien. Tra i vari temi toccati, c’è stato spazio anche per Neymar: “Ci aspettiamo che tutti i giocatori facciano molto di più rispetto alla scorsa stagione. Chi vuole rimanere nella propria zona di comfort, chi non vuole combattere, rimarrà in disparte. Tutti devono essere e dare il 100%. Forse dovremmo cambiare il nostro slogan. Sognare in grande fa bene, ma dobbiamo essere realistici, non vogliamo tanti lussi, basta con così tanti luccichii. Bisogna cambiare per evitare infortuni, squalifiche. I giocatori devono amare il club ed essere disciplinati dentro e fuori dal campo. E dobbiamo creare una vera squadra con giocatori orgogliosi di rappresentare il PSG e disposti a combattere ogni giorno. Abbiamo scelto Luis Campos anche per questo. Ha vinto il campionato con Lille e Monaco instillando la cultura del lavoro“.

Foto: Twitter PSG