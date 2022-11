Al-Khelaifi: “Molte persone provano a riscrivere la storia del calcio, ma non riescono a capire questo mondo”

Il presidente ECA e del PSG ha parlato così durante un’intervista rilasciata al noto quotidiano spagnolo Marca: “Alcune persone provano a riscrivere la storia del calcio. Mi sento triste per loro, non capiscono questo mondo. Nadal e Federer sono due atleti entrati nella storia dello sport ma non perchè hanno giocato sempre contro. La Champions è competitiva, molte squadre fortissime sono uscite ai gironi, nessuno ha il diritto di vincere.”

Foto: Twitter Psg