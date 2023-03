Al Khelaifi: “Mai entrate così alte per i club dell’ECA”

Dopo l’intesa tra ECA e FIFA per il calendario degli impegni internazionali fino al 2030, il presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al Khelaifi, ha così parlato all’assemblea generale dell’Eca a Budapest: “Mai prima d’ora i club hanno avuto una maggiore distribuzione delle entrate. Mai prima d’ora i club hanno avuto più voce in capitolo nel plasmare il proprio futuro finanziario, sia in Europa che a livello globale. Dovremmo essere orgogliosi. Ripensando ai tristi eventi dell’aprile 2021 il rapporto dell’Eca con la Uefa è cambiato completamente negli ultimi 2 anni. Oggi si fonda sulla fiducia, il rispetto e l’interesse comune. Di conseguenza, siamo entrambi molto più forti. Grazie Presidente Ceferin. Il nuovo protocollo d’intesa con la Fifa vedrà un aumento del 70% dei vantaggi per i club. Il nuovo accordo andrà a vantaggio di centinaia di club in tutto il mondo, non solo dell’Eca, con maggiori entrate e maggiore protezione dei giocatori”.

Foto: Twitter Psg