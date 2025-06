Al Khelaifi: “Luis Enrique ci impedisce di comprare giocatori di 27 anni. Per lui è impossibile”

08/06/2025 | 17:42:11

Il presidente del PSG Al Khelaifi ha parlato del rapporto con Luis Enrique, commentando le scelte del tecnico. Le sue parole in un’intervista all’emittente qatariota Al-Kass: “È l’allenatore migliore per far crescere i giovani. Gli piacciono i giovani. Per esempio, acquistare un giocatore di 28 o 27 anni per lui è impossibile, proibito, non vuole assolutamente. Gli piacciono tutti i giocatori di 21-22 anni. Avete notato gli ultimi giocatori che abbiamo reclutato? Il più vecchio ha 23 o 24 anni, non di più”.

