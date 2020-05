Al-Khelaifi: “L’economia del calcio va ripensata. CR7? Non ha limiti, è un esempio per tutti”

Nasser Al-Khelaifi oggi è stato votato da France Football come personaggio più influente nel mondo del calcio. Lo stesso presidente del Psg, dopo la premiazione, ha parlato anche di Cristiano Ronaldo: “Non ha limiti, ammiro la sua implacabile forza di volontà. Anno dopo anno, mostra una determinazione unica. Vuole sempre migliorare ogni giorno. La sua generosità fuori dal campo non è pienamente riconosciuta. Cristiano è un grande esempio per tutti gli atleti. L’influenza dell’emergenza Coronavirus sul modello economico del calcio? È chiaro che l’economia del calcio è ora ripensata alla luce dell’attuale crisi, che sottolinea il senso di responsabilità che devono avere i leader del calcio, in un settore che supporta decine di migliaia di persone in Francia e molti altri nel mondo”.

Foto: Twitter ufficiale Psg