Al Khelaifi: “La sentenza della Corte UE? Non capisco tutto questo rumore. Orgogliosi del progetto con la Uefa”

Il presidente dell’ECA e del PSG Nasser Al Khelaifi si è espresso in conferenza stampa in merito alla sentenza della Corte UE sulla Superlega: “Non capisco tutto questo rumore per questa sentenza. Questo progetto Superlega esce sempre con le stesse presentazioni. Si parla di libertà, ma non c’è libertà. Ho ricevuto 50 telefonate da club diversi, c’è un valore che noi difendiamo. Noi lavoriamo per i club e i partecipanti del mondo del calcio. Siamo orgogliosi di questo progetto con la UEFA. Noi siamo orgogliosi della Champions League”.

Foto: Instagram Psg