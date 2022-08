Al-Khelaifi: “La Champions è un nostro obiettivo, la squadra è forte, vogliamo far bene”

Il presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, ha parlato a L’Equipe in merito al girone di Champions.

Queste le sue parole: “È la migliore competizione del mondo, siamo davvero felici di essere qui, di iniziare questa competizione, tutti vogliono giocare questa coppa, è meraviglioso. Abbiamo sentito cambiare qualcosa, l’atteggiamento della squadra, lo stile di gioco, giochiamo un bel calcio ma è solo l’inizio, abbiamo molto lavoro, abbiamo molto su cui lavorare, la stagione è finita, molto lunga, noi ha ancora molto da fare”.

Sulla nuova squadra.

“Questa stagione stiamo guardando, stiamo lavorando su ogni partita, su ogni allenamento, diamo il 200% su ogni partita e ogni sessione di allenamento. Non so dove andremo ma ovviamente tutti vogliono andare più in alto possibile, vogliamo vincere tutte le partite, avere la calma e stare calmi. Ci alleniamo ogni giorno per raggiungere questo obiettivo. Il nostro nuovo staff sportivo sta facendo un ottimo lavoro. Grazie all’impegno di tutti e anche grazie al supporto dei nostri tifosi, stiamo iniziando molto bene la stagione. Siamo su una dinamica di performance che ci aiuterà ad affrontare i nostri incontri europei con grande fiducia”.

Sul caso Mbappé.

“C’è un problema con Mbappé? È una storia mediatica, non c’è problema con Kylian Mbappé, non c’è alcun problema”.

Foto: twitter PSG