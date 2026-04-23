Al-Khelaifi: “Il format della Champions è di successo. Non ha senso cambiarlo”

23/04/2026 | 20:33:48

Nasser Al-Khelaïfi, presidente del PSG e dell’ECA, a The Forum ha spiegato i retroscena che hanno portato allo smantellamento del progetto Superlega. Il dirigente qatariota ha spiegato di aver agito come mediatore per ristabilire la pace: “Mi hanno chiesto di cercare un accordo. Ho domandato a Barcellona e Real Madrid se volessero la fine delle ostilità; hanno risposto di sì, ma non sapevano come fare. Così ci siamo rimboccati le maniche. Non avrebbe senso cambiare una formula come quella della Champions”.

Il numero uno del club parigino, attualmente impegnato nella terza semifinale consecutiva di Champions League, ha difeso con forza l’attuale formato della competizione. Con ben 638 gol segnati in questa stagione, il presidente ha lodato lo spettacolo offerto: “Vediamo un calcio molto più offensivo; non avrebbe alcun senso cambiare una formula che funziona così bene”.

SuLuis Enrique: “È una persona incredibile e un grande allenatore, sempre motivato, un top manager”.

Foto: sito PSG