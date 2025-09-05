Al Khelaifi furioso con la Juventus: “Ci avete preso in giro per settimane, con me non vincerete”

05/09/2025 | 15:55:23

La notizia che balza dalla Francia avrebbe dell’incredibile. Stando infatti a quanto rivelato da Sports Zone, la fumata nera nella trattativa tra PSG e Juventus per Kolo Muani sarebbe arrivata per volere del presidente dei parigini, Nasser Al Khelaifi. Il numero uno di casa Paris avrebbe pronunciato infatti le seguenti parole al management della Juventus: “Ci avete preso in giro per settimane, è finita. Con me non vincerete. Ricorderò i vostri metodi, fidatevi di me”. Successivamente, Al Khelaifi avrebbe chiamato gli agenti del giocatore per cercare nuove soluzioni per la cessione. Ragion per cui Kolo Muani è poi stato ceduto in prestito al Tottenham.

Foto: X PSG