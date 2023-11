Al-Khelaifi: “Donnarumma lo volevamo già da da molti anni. Mbappé? Vogliamo costruire un futuro con lui”

Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain, ha parlato in un’intervista a La Gazzetta dello Sport in vista della sfida di Champions League contro il Milan. Ecco le sue parole:

“Sono deluso di non essere a San Siro, ho provato a convincere il medico, ma purtroppo non si può fare. Non sarà facile star lontano dai miei giocatori, Luis Enrique e il d.s. Luis Campos con cui sono in contatto continuo. San Siro ha storia e atmosfera incredibili ed è una fortezza dove si gioca contro 12 avversari. Amo Milano: ci vengo spesso per affari e svago. La guarderò in tv: sarà una sfida titanica tra grandi club, proprio da Champions. Mbappé? Costruiamo il futuro con Kylian. Donnarumma è tra i migliori al mondo, lo volevamo 2-3 anni prima. La nostra è un’evoluzione, non una rivoluzione”.

Foto: Twitter Psg