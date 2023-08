Al-Khelaifi: “Dembélé sarà un giocatore importante per il nostro club”

Nel comunicato che annunciava il suo acquisto per le prossime cinque stagioni, il presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi ha voluto dare il benvenuto a Ousmane Dembélé: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Ousmane Dembélé al Paris Saint-Germain, dove sarà un giocatore importante e impegnato per il nostro club. La passione e la determinazione mostrate da Ousmane quando è arrivato al PSG sono fantastiche ed è l’atteggiamento richiesto a tutti i nostri giocatori. Siamo orgogliosi di avere un altro vincitore della Coppa del Mondo francese al Paris Saint-Germain mentre entriamo in una nuova grande era per il nostro club”.

Foto: Twitter PSG