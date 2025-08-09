Al Khelaifi: “Chevalier è il presente e il futuro del club. E’ uno dei portieri più forti del mondo”

Il presidente del PSG, Nasser Al-Khelaïfi, sul sito ufficiale del club ha commentato l’arrivo di Lucas Chevalier, portiere ingaggiato dal club campione d’Europa.

Queste le sue parole: “Il Paris Saint-Germain è lieto di dare il benvenuto a Lucas Chevalier nella sua famiglia allargata. Lucas è uno dei migliori portieri in Francia e in Europa e una fantastica aggiunta alla nostra squadra, mentre continuiamo a costruire una rosa a lungo termine, concentrandoci sempre sul collettivo”.

Foto: X PSG