Al-Khelaïfi celebra la storica stagione del PSG: “Un successo frutto di spirito collettivo e impegno duraturo”

16/07/2025 | 19:14:42

Il Paris Saint-Germain ha appena chiuso la sua stagione più straordinaria di sempre. Proprio per questo, il presidente Nasser Al-Khelaïfi ha voluto ringraziare tutta la “famiglia PSG” con un messaggio pubblicato sui canali ufficiali del club: “Mentre si conclude la stagione più indimenticabile della nostra storia, desidero esprimere un enorme grazie a tutta la famiglia del Paris Saint-Germain. Oggi, ripensando a questa stagione, si dimentica facilmente quanto sia stata esigente, con numerose competizioni disputate in diversi paesi, ai massimi livelli, in gruppi particolarmente difficili e con percorsi tra i più impegnativi. Ma grazie al nostro spirito collettivo, combattendo ogni giorno per il Club e gli uni per gli altri, questa stagione rimarrà come la più bella mai vissuta dal Paris Saint-Germain. Vincere il nostro primo titolo in Champions League, con la seconda squadra più giovane mai schierata a questo livello della competizione, la più giovane nella storia del PSG, e uno stile di gioco che ha conquistato i commentatori di tutto il mondo, resterà per sempre scolpito negli annali del calcio. Tutti questi successi sono il frutto del lavoro di ciascuno, di tutti i presidenti, giocatori, allenatori, direttori sportivi e collaboratori del passato. Oggi voglio ringraziare in particolare la nostra sezione calcio, i nostri dipendenti, i nostri partner, il nostro eccezionale allenatore Luis Enrique e i nostri soldati – i nostri giocatori – che difendono ogni giorno l’istituzione e lottano per il Club in ogni partita, dentro e fuori dal campo. Non dimenticherò mai neppure i nostri tifosi: a Parigi, in tutta la Francia e nel mondo, abbiamo i migliori tifosi del mondo. Hanno seguito la squadra ovunque: in ogni città, ogni paese, negli stadi come nelle strade. Non hanno mai smesso di cantare, di credere e hanno sostenuto la squadra fino all’ultimo minuto, nella vittoria come nella sconfitta. Il nostro progetto non si limita a vincere oggi o domani, si inserisce in una prospettiva di lungo termine. Grazie per il vostro supporto durante questa stagione così memorabile, e brindiamo a molti altri successi futuri per il Paris Saint-Germain”.

Foto: Twitter Psg