Al-Khelaifi categorico: “Mbappé resta al PSG. Non lo venderemo”

Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG, ha parlato in un’intervista a L’Equipe che ha blindato così il suo talento più prezioso: “Mbappé? Resta qui, non lo venderemo e nemmeno se ne andrà gratis. Qui ha tutto quello che gli serve, dove potrebbe andare? Quale club, in termini di progetto e ambizioni, può competere oggi con il PSG?. Il rinnovo? Tutto quello che posso dire è che le cose vanno bene. Spero possiamo trovare un accordo: questa è Parigi, questo è il suo Paese. È un ragazzo fantastico, uno dei migliori in attività, e sono sicuro che vincerà il Pallone d’Oro per molti anni”.

Foto: Sito PSG