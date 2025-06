Al Khelaifi ammette: “Con Mbappè abbiamo avuto un piccolo conflitto, ma gli auguro il meglio”

11/06/2025 | 10:45:41

Il presidente del PSG Al Khelaifi ha parlato anche del suo rapporto con Mbappè in una intervista concessa a Canale 5: “Lui, Messi, Neymar, tutti i giocatori, Zlatan. Sono stati molto importanti per il club. Siamo stati fortunati quest’anno anche senza di lui. Ma gli auguro il meglio al Real Madrid. È una grande stella, un grande giocatore. Abbiamo avuto un piccolo conflitto ma, dal profondo del mio cuore, gli auguro il meglio. Non quando giocherà contro di noi”.

Foto: Instagram PSG