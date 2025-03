Al Khelaifi: “Al PSG non c’è più solo una stella, ma la squadra. La Champions? Ora non è un obiettivo”

Il presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, ha parlato alla Bild soffermandosi sul momento della compagine francese, chiamata ora alla sfida agli ottavo di Champions League.

Queste le sue parole: “Lo ammetto apertamente, stiamo imparando dai nostri errori. Se mi chiedete se il nostro obiettivo è vincere la Champions League, direi di no. Ma se mi chiedete se vogliamo lottare in ogni partita, la risposta è sì. Vogliamo giocare un calcio offensivo, divertirci, questo assolutamente sì. Abbiamo i giocatori per farlo? Ancora sì. Abbiamo giocatori che sono in grado di vincere la Champions League quest’anno, l’anno prossimo o tra otto anni. Abbiamo le basi per costruire una grande squadra per il futuro”.

“La nuova stella del PSG è la squadra e sono molto orgoglioso di aver cambiato la filosofia del club in così poco tempo. Lo spirito di squadra è la cosa più importante per me: all’interno della squadra, in campo, in panchina, tra lo staff medico e gli analisti, così come tutti coloro che lavorano dietro le quinte, senza dimenticare ovviamente i nostri tifosi”, ha dichiarato il presidente del PSG.

Foto: sito PSG