Al-Khelaifi accusato di tortura in Qatar, perquisito l’appartamento a Parigi

L’appartamento di Nasser Al-Khelaifi, proprietario del Paris San Germain, è stato perquisito durante la presentazione di Luis Enrique come nuovo allenatore del club. Secondo i media francesi, sarebbe arrivato tardi a tale evento proprio per firmare un documento che consentisse di procedere alla perquisizione senza di lui. La perquisizione è avvenuta nel contesto delle indagini per il caso Tayeb Benabderrahmane, consigliere e tuttofare di Al-Khelaifi, che ha accusato il presidente del PSG di averlo imprigionato e torturato in Qatar nel 2020. Il portavoce di Al-Khelaifi ha notificato: “Come previsto e in conformità con la procedura, il giudice istruttore ha richiesto maggiori informazioni e accesso, che sono stati forniti in modo completo e trasparente, in collaborazione con le autorità, come è avvenuto sin dal primo giorno. Aspettiamo con impazienza la conclusione di questo caso”.

Foto: Twitter Psg