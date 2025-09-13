Al-Khelaifi a Louzan (pres. RFEF): “Grazie per aver permesso a Fabian Ruiz di tornare al PSG”

13/09/2025 | 18:30:56

Durante questa pausa, Fabian Ruiz ha approfittato per recuperare al 100% dall’infortunio ed essere disponibile per il PSG, sia per la Ligue 1 sia per l’esordio in Champions League. Secondo quanto riferisce Tiempo de Juego e riporta Mundo Deportivo, il presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, ha inviato una lettera a Rafael Louzan, presidente della RFEF, per ringraziarlo di aver permesso al centrocampista spagnolo di tornare al club parigino per recuperare dall’infortunio. Di seguito il testo della lettera: “Apprezziamo la professionalità e l’esperienza medica della Nazionale, che hanno consentito a Fabian di rientrare al nostro club durante la pausa per infortunio. Vi prego di trasmettere il mio ringraziamento al vostro staff medico e tecnico, la cui dedizione e attenzione sono state esemplari. Come sapete, siamo molto orgogliosi dei nostri giocatori che rappresentano la loro Nazionale e non vediamo l’ora di vedere Fabián rendere al massimo livello sia con la Spagna sia con il PSG”.

Foto: X PSG