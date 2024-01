Al Ittihad, grana Benzema: Gallardo lo mette fuori squadra

Karim Benzema non farà il precampionato con il resto dei suoi compagni di squadra. Ennesima situazione che vede il campione francese al centro di critiche per il suo atteggiamento dopo la sconfitta con l’Al Nassr, e conseguente rifugio a Madrid. Secondo quanto appreso da AS, l‘Al Ittihad, guidato da Marcelo Gallardo, si è recato poche ore fa a Dubai dove avranno in programma diverse amichevoli, ma Benzema non sarebbe stato convocato dall’allenatore argentino. L’ex giocatore del Real Madrid non si è inserito perfettamente in Arabia Saudita e la sua intenzione sarebbe quella di tornare in Europa. I tifosi dell’Olympique Lione già sognano il suo ritorno.

Foto: Instagram Al Ittihad