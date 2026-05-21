Al Hilal secondo. Inzaghi: “Unici imbattuti al mondo, è un peccato non vincere il titolo. Tra difficoltà, infortuni e poco tempo”-

21/05/2026 | 23:35:35

Simone Inzaghi ha perso il titolo del campionato saudita contro l’Al Nassr di CR7.

L’ex Inter ha così parlato in conferenza stampa: “Per noi c’è delusione perché volevamo vincere il campionato. Solitamente con 84 punti l’avremmo potuto vincere, così non è stato ma alla fine negli spogliatoi ho ringraziato i giocatori. Per me sono stati straordinari, tra mille difficoltà, infortuni, cambi nella rosa, momenti complicati e pochissimo tempo per lavorare. Praticamente sono state due stagioni insieme, insomma, finita la Coppa del Mondo… dove tutto il mondo ha parlato dell’Al Hilal e del calcio saudita, abbiamo avuto pochissimo tempo”. “Siamo l’unica squadra imbattuta al mondo e portiamo a casa solo un titolo, la King Cup. In Champions League asiatica, ce la ricordiamo tutti la partita, dove ai supplementari potevamo chiaramente vincere”, ha confidato Simone Inzaghi, che non dimentica l’eliminazione cocente per mano dell’Al-Sadd di Roberto Mancini ai rigori. “E il campionato purtroppo non siamo riusciti a vincerlo”.

Foto: Instagram Inzaghi