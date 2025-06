Al Hilal, montagne d’oro per il mercato di Inzaghi. Tra prime e (presunte) seconde scelte

03/06/2025 | 23:25:58

Simone Inzaghi va all’Al Hilal non soltanto perché ritiene che l’Inter sia a fine ciclo, non soltanto perché gli offrono tanti soldi per due anni, ma anche e soprattutto perché gli hanno proposto un mercato di grandissimo livello. La differenza è sottile, ci spieghiamo: Bruno Fernandes era una primissima scelta, ma ha respinto al mittente la proposta. Ederson non può essere considerato una seconda scelta, probabilmente l’Al Hilal li avrebbe presi entrambi. Ma proprio ieri sera vi abbiamo raccontato i primi contatti diretti tra l’entourage di Ederson e l’Al Hilal, l’Atalanta ne è al corrente, mentre Ederson spingeva (e forse spinge ancora) per raggiungere proprio Bruno Fernandes a Manchester, i contatti durano da mesi. Non sappiamo se Osimhen abbia in testa l’Al Hilal come prima scelta, abbiamo più di qualche dubbio, ma di sicuro dopo il naufragio dell’operazione Juve al momento non ci sono molte alternative per il nigeriano. I soldi serviranno a convincere Theo Hernandez, visto che il Milan difficilmente prenderebbe 30 milioni più bonus per il cartellino a un anno dalla scadenza del contratto? Ci sarà da divertirsi, a suon di milioni, tra prime e (presunte) seconde scelte…

Foto: Instagram Inter