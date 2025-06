Al Hilal, l’ad Calzada: “Inzaghi aveva già deciso di venire qui prima della finale di Champions”

L’ad dell’Al Hilal Calzada ha commentato l’approdo di Simone Inzaghi sulla panchina araba, le parole alla BBC: “Potrebbe sembrare qualcosa di improvviso, ma è il risultato di un duro lavoro. Stava giocando una partita importantissima e ci ha chiesto di mettere tutto da parte fino a dopo la finale. Era già tutto deciso, ma non era stato firmato prima della finale, solo perché per rispetto ci ha chiesto di aspettare, il che è certamente giusto. In questa stagione siamo arrivati secondi, il che è al di sotto delle aspettative. E molto semplicemente, quello che ci aspettiamo dal nuovo allenatore è che ci aiuti a vincere di nuovo e a riconquistare il campionato”.

Foto: Instagram Inter