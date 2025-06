Al Hilal, Inzaghi in partenza per Parigi

04/06/2025 | 11:15:06

Il futuro di Simone Inzaghi sarà sulla panchina dell’Al Hilal. Ieri sera vi abbiamo svelato anche le cifre del ricco contratto che aspetta il tecnico italiano. E, come si vede nel video postato su X da Gianluca Viscogliosi per Sportitalia, Inzaghi è in partenza per Parigi per la sua nuova avventura. Il tecnico è arrivato insieme al suo agente, Federico Pastorello.

Foto: X Gianluca Viscogliosi