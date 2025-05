Al-Hilal, è partito l’assalto a Theo Hernandez

30/05/2025 | 16:12:01

Come riportato da Gianluigi Longari, dopo il grande interesse manifestato, l’Al-Hilal, stesso club che sta corteggiando Simone Inzaghi, è partito all’assalto di Theo Hernandez, che ha il contratto in scadenza con il Milan e che non ha fin qui offerte importanti dall’Europa. Per questo dall’Arabia vogliono muoversi con rapidità per presentare un’offerta in grado di convincere il Milan e soprattutto l’esterno sinistro.

Foto: Instagram Milan