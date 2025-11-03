Al Hilal: accordo per il rinnovo di Neves, vicina l’intesa con Koulibaly

03/11/2025 | 13:52:50

L’Al Hilal va oltre la blindatura di Milinkovic-Savic, con il prolungamento di contratto già raccontato e avvenuto nei giorni scorsi. Adesso il club arabo, secondo quanto raccontato da Gianluigi Longari, ha raggiunto l’intesa per il rinnovo di Ruben Neves fino al 2028, a conferma della totale soddisfazione e della volontà di andare avanti con il placet di Simone Inzaghi. Ma i discorsi sono in stato molto avanzato anche nel caso di Koulibaly, dialoghi in corso per prolungare fino al 2027, ovvero per un’altra stagione rispetto all’attuale scadenza. L’Al Hilal aveva programmato il discorso rinnovi proprio per i mesi di ottobre e novembre, in modo da potersi concentrare nelle prossime settimane sugli eventuali movimenti di mercato.

Foto: Instagram Ruben Neves